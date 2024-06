Redazione Calciomercato

Prosegue il programma della prima giornata della fase a gironi diprende il via il gruppo E: all'Allianz Arena di Monaco di Baviera si affrontano, completano il gruppo nel pomeriggio Belgio e Slovacchia.La nazionale guidata da Edwardsi è presa il pass per gli Europei chiudendo al primo posto davanti alla Svizzera il gruppo I delle qualificazioni. Quella di Serhijinvece ha chiuso il gruppo C al terzo posto, pari punti con l'Italia ma sotto per differenza reti, e ha battuto Bosnia e Islanda nei playoff qualificazione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Romania - Ucraina in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Nița; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Coman.: Iordănescu.: Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Tsygankov, Stepanenko, Shaparenko, Mudryk; Sudakov; Dovbyk. Ct: Rebrov.