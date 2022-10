Dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, la sorprendente Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta l'Empoli al Castellani. La squadra di Zanetti, ferma a 11 punti, cerca la reazione dopo il pesante k.o. per 4-0 incassato allo Stadium contro la Juventus, nell'ultimo turno. Tra i toscani, Destro e Satriano sono in vantaggio per partire dal 1', mentre i bergamaschi saranno guidati da Lookman e Zapata in attacco. Calcio d'inizio domenica alle 12:30 (match in diretta su Sky e su Dazn). Di seguito le probabili formazioni:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. All. Zanetti



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini