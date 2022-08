Alberto Bertolini, allenatore in seconda dell’Empoli, ha commentato a Dazn il pareggio contro il Lecce.



"Risultato decisamente positivo, arrivato su un campo difficile. Avevano diversi ragazzi del 2000 e oltre in campo, dei quali andiamo orgogliosi. Direi che è un punto di personalità, di spirito. Andiamo avanti: rafforziamo la nostra voglia di non perdere. Siamo contenti, il punto è sicuramente positivo. Ci sono tante partite ancora. Destro? Ha avuto un problema in settimana, ha stretto i denti e ha fatto di tutto per venire in panchina: era più un discorso fisico che tecnico. Ma comunque faremo sempre delle rotazioni in attacco".