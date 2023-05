Non solo lo Scudetto del Napoli, il giovedì della Serie A prevede anche un Empoli-Bologna con implicazioni soprattutto per la salvezza. Dietro corrono e i toscani sono stati ripescati nella lotta salvezza: servono punti per mettere in ghiaccio la permanenza in A. Zanetti li cerca nella sfida con Thiago Motta che mette invece l'ottavo posto nel mirino. Al Castellani calcio d'inizio alle 20:45.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa Apro, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Aebischer, Schouten, Moro; Orsolini, Barrow, Dominguez.