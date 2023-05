Empoli-Bologna è uno dei posticipi della 33ª giornata di Serie A, la gara in programma giovedì 4 alle 20.45 sarà visibile in streaming su Dazn.



Le probabili formazioni



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All.: Zanetti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All.: Motta.