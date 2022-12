L’Empoli insiste per Ciccio Caputo. L’attaccante ha dato l’ok a tornare in azzurro con Lammers - via Atalanta - che andrà alla Samp. Al momento però la trattativa è in stand by perché manca l’accordo su Marin, centrocampista - di proprietà del Cagliari - che piace a Stankovic e potrebbe rientrare nell’affare.