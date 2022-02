Empoli-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 38’ pt Pinamonti (E), 36’ st Pavoletti (E)



Assist: 38’ pt Bajrami



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli S., Parisi; Zurkowski (44’ st Ismajli), Asllani, Bandinelli (30’ st Benassi); Bajrami (44’ st Verre); Pinamonti, Cutrone (21’ st Henderson). All. Andreazzoli.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (28’ pt Altare), Obert (14’ st Ceppitelli); Bellanova (34’ st Keita Baldè), Marin (34’ st Pavoletti), Grassi, Dalbert, Lykogiannis (14’ st Baselli); Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.



Arbitro: Dionisi di L’Aquila



Ammoniti: Stojanovic (E), Joao Pedro (C), Marin (C)