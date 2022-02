Ha destato scalpore il labiale di Cutrone catturato dalle telecamere durante la gara tra Empoli e Cagliari: "Balbuziente di m..." all'indirizzo del portiere dei sardi Alessio Cragno. Non chiara la dinamica che ha portato l'attaccante a rivolgersi così all'avversario, dalla panchina, dopo essere stato rimosso dal campo dall'allenatore Andreazzoli.



CHIARIMENTO - Sta di fatto che, come appreso da Calciomercato.com, due calciatori si sono sentiti privatamente, Cutrone si è scusato per l’accaduto personalmente con Cragno e la vicenda si è chiusa li, lo stesso Cragno ha minimizzato convenendo che è una cosa di campo come se ne vedono tante, per quanto poco piacevole.