Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, commenta a Dazn il pareggio interno con il Cagliari: "Speravamo di ottenere la vittoria, ma bisogna fare i conti con l'avversario che è stato bravo ad inizio gara. Poi ci siamo sciolti e potevamo chiudere il primo tempo con più di un gol. Nella ripresa loro hanno messo tutto quello che avevano e in quelle situazioni può succedere di tutto. Visto il secondo tempo, il Cagliari ha meritato di pareggiare".



RAGAZZI CONDIZIONATI DALLA CLASSIFICA? - "Non penso che sia questo, perché i ragazzi mettono sempre concentrazione e voglia di fare. Spesso ci si dimentica degli avversari, che hanno obiettivi importanti. Noi accettiamo con più tranquillità di loro il pareggio, ma non siamo in zona comfort. Avendo vinto all'andata, abbiamo un vantaggio nei loro confronti e non è poco. Quando ho tolto Cutrone speravo di avere più palleggio con i due trequartisti, ma non ci siamo riusciti".



STRADA GIUSTA - "Noi dobbiamo fare valutazioni oggettive: in questi pareggi, come numeri, molte sul campo erano vinte. Se non perdi già è importante, perché stiamo giocando la Serie A. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte a livello individuale e dobbiamo anche saperci accontentare".



QUANTI GOL PUO' SEGNARE PINAMONTI - "Non fa squilli, ma quello che ci interessa è che sia costante nel suo rendimento. Deve imparare a spendere meno energie e ad essere più redditizio nelle conclusioni. Da evidenziare che si mette sempre a servizio della squadra".