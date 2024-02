Empoli, Cambiaghi: 'Mai pensato di andare alla Lazio a gennaio. Mi ispiro a Chiesa'

Nicolò Cambiaghi non ha mai pensato di cambiare squadra a gennaio. Nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, si era ipotizzato il trasferimento del giovane attaccante dall'Empoli alla Lazio, complici gli infortuni di Immobile e Castellanos, ma nulla è andato in porto.



Ad allontanare l'ipotesi biancoceleste è stato lo stesso Cambiaghi, intervistato da Radio Lady per parlare del momento della squadra dopo il pareggio con la Fiorentina: "Siamo riusciti a portare a casa un pareggio. Una partita che si era messa male sotto un certo punto di vista, noi siamo stati poi bravi a reagire come squadra e a portare a casa un punto molto importante che deve darci stimoli per continuare a lavorare", riporta EmpoliChannel.



L'IMPATTO DI NICOLA - L'attaccante si sofferma poi sull'arrivo di Davide Nicola in panchina: "Il mister ci ha dato tanto, sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando molto bene, stiamo lavorando da squadra, preparando bene le partite. Per adesso diciamo che i risultati sono positivi ma il campionato è molto lungo. Le ultime partite saranno le più importanti, vedremo chi sarà più bravo portare a casa la salvezza".



ZANETTI E ANDREAZZOLI - Prima di Nicola due esoneri, quelli di Paolo Zanetti e Aurelio Andreazzoli: "Un esonero non è mai bello, la colpa è sempre di tutti quando le cose non vanno bene. A pagare poi sono sempre i mister e i loro staff, ma ciò comporta che qualcosa di sbagliato c’è stato fin dall’inizio da parte di tutti, compresi noi giocatori. Dispiace molto… adesso per fortuna stiamo vivendo un momento positivo e penso che questo sia molto importante sia per i tifosi che per la piazza, dobbiamo continuare su questo livello", commenta Cambiaghi.



LA LAZIO A GENNAIO - Il piatto forte è l'ipotesi Lazio a gennaio, respinta dall'attaccante: "Ma sinceramente, io non ho mai pensato di andarci, ero e sono concentrato sull’Empoli e voglio terminare un percorso perché ancora non è finito. Ho voglia di crescere, migliorarmi, voglio raggiungere l’obiettivo con la squadra che ci siamo prefissati, che è ovviamente quello della salvezza. Non c’è mai stato il pericolo di andare via dall’Empoli".



CHIESA - Cambiaghi poi commenta il paragone con Federico Chiesa: "Se mi ispiro a lui? Assolutamente. Chiesa in questo momento, e negli ultimi anni, è il giocatore cui mi ispiro di più. Un giocatore che mi piace tanto, perché ricopre un ruolo che è simile al mio e poi anche per le caratteristiche che ha, per il mondo che ha di giocare, la personalità nel provare dribbling, le giocate, quindi sicuramente mi piace molto vederlo, sia come gioca con la Juventus che con la Nazionale".