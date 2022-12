Ciccio Caputo è pronto a tornare. Tre anni e mezzo dopo aver lasciato l'Empoli per andare prima al Sassuolo e poi alla Sampdoria, l'attaccante pugliese nel mercato di gennaio tornerà, molto probabilmente, in Toscana. Ancora qualche dettaglio da sistemare tra club, ma l'Empoli ha ormai vinto la concorrenza del Verona per il classe '87.



CONTROPARTITE E DETTAGLI - Un affare allargato, quello tra Samp ed Empoli, che vedrà coinvolti anche Lammers e Pjaca. I due attaccanti, in prestito alla società del presidente Corsi, hanno trovato poco spazio fin qui saranno girati, entrambi, ai blucerchiati. Mentre Caputo farò ritorno a Empoli: dopo 43 gol in 80 partite tra 2017 e 2019, la storia è pronta a ripartire.