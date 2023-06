Una cessione da record per l'Empoli, quella che a breve porterà Guglielmo Vicario a diventare il nuovo portiere del Tottenham. Un'operazione da 20 milioni di euro più bonus, l'ennesima plusvalenza per un club che negli anni ha abituato tutti a prendere giovani e lanciarli fino a venderli nelle big italiane e, ora, anche europee. Il presidente Corsi e il ds Accardi sono però già pronti a sostituire Vicario e tra i nomi che valutano ne spicca uno: Elia Caprile. Uno dei migliori talenti italiani nel ruolo, per cui gli azzurri aspettano anche le mosse del Napoli, che col Bari ha un legame speciale...