L'Empoli si lecca ancora le ferite, come testimonia il post di Ciccio Caputo su Instagram, in lacrime per la retrocessione in Serie B. Chievo e Frosinone, invece, in queste ultime partite hanno cercato di gettare le basi per quel che sarà la prossima stagione. Tutte e tre, però, un piccolissimo motivo per sorridere ce l'hanno: i milioni del paracadute, che le tre retrocesse dovranno dividersi.



60 MILIONI! - 60 milioni di euro sul piatto, ma non da dividere in parti uguali. Conta il passato, il recente passato, per suddividere il tesoretto: partendo dalla stagione 2015-16, se un club ha fatto tre delle ultime quattro stagioni in Serie A prenderà 25 milioni di euro; se, invece, ha fatto due anni in A e uno in B ci saranno 15 milioni; infine, con un solo anno di A ecco 10 milioni, la quota minima.



10 MILIONI IN PIU' - In questo caso, quindi, il Chievo percepirà 25 milioni, l'Empoli 15 e il Frosinone 10. 25+15+10=50. E i 10 milioni restanti? Finiranno nel 'pacchetto' retrocessione del prossimo anno. Ricca consolazione per chi dovrà asciugare le lacrime del campo.