Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, accompagnato dalla figlia – nonché consulente della Lega Calcio - Rebecca ha parlato così al termine dell’assemblea che si sta tenendo a Roma: “Finale di Coppa Italia? La guarderò tranquillamente in televisione. Per chi tifo stasera? Sono amico di entrambe, non posso farmi nemici. Accordi? Ci sono almeno 5 proposte, penso si andrà ai voti”.