Fabrizioha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della gara vinta contro il Bologna:"La vittoria è il premio al sacrificio di questi ragazzi. La squadra ha avuto anche qualche battuta d'arresto ma oggi era troppo importante. L'hanno preparata nei minimi dettagli cercando qualche punto debole degli avversari. La partita è stata condotta dal Bologna ma siamo stati bravi. Siamo felici ma un po' scossi. Abbiamo passato qualche giornata difficile ma adesso guardiamo avanti. La salvezza è a portata di mano ma bisogna fare ancora qualche passo"."Serviva un richiamo all'unità e alla compattezza. La squadra ha vinto molto di questo, oltre ad un atteggiamento tattico perfetto contro un avversario più forte di noi. Ora ci sarà modo di goderci questa vittoria, mancano ancora cinque partite e la quota salvezza è ancora da raggiungere"."Sono ragazzi straordinari sotto l'aspetto professionale, ci mettono dentro quell'anima che ci vuole ad una realtà come la nostra. In qualche situazione abbiamo peccato di gioventù, ma andiamo avanti facendo tesoro delle esperienze. Dobbiamo dare il meglio di noi per trovare la salvezza"."Spalletti è stato famiglia per me. Siamo partiti da un'esperienza di calciatore e poi di allenatore. L'abbiamo sempre seguito con ammirazione, affetto e gratitudine. La storia dell'Empoli degli ultimi venticinque anni è partito da una sua impresa. Ci aspettavamo un po' prima un successo di questo genere, anche a livello internazionale. Non è scontato dire che noi sportivi ce lo sentiamo un po' nostro questo Scudetto. Abbiamo spinto tutti anche se non aveva bisogno di spinte".