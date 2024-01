Empoli, Corsi: 'Seguiamo Gaetano, ci piace molto. Pari con la Juve? La squadra ha fatto il suo dovere'

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dal pareggio ottenuto contro la Juventus allo Stadium: "Ora abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato di Torino e si ricomincia. L’infortunio di Milik ci ha aiutato, per fare queste imprese ci vuole che ci giri qualcosa a favore. Sul campo la squadra ha fatto il suo dovere ed è venuto fuori questo pareggio insperato".



POLEMICHE ARBITRALI - Corsi dice la sua anche sulle polemiche arbitrali che stanno caratterizzando la Serie A: "Nel campionato inglese una volta che finisce la partita finisce tutto il resto. Forse dovremmo fare più mente locale e dovremmo provare ad andare oltre. È un pensiero che mi viene in mente da decenni, ma onestamente non ce la faccio. Molti sportivi tengono in simpatia l’Empoli perché con poco riusciamo a fare qualcosa di importante, ma siamo sempre una mosca che dà fastidio".



PANCHINA D'ORO A SPALLETTI - Luciano Spalletti si è aggiudicato la Panchina d'Oro grazie allo scudetto vinto con il Napoli, il presidente dell'Empoli fa i suoi complimenti all'attuale commissario tecnico della Nazionale: "È stata una cavalcata incredibile la sua, me l’aspettavo diventasse un tecnico importante. Lui faceva il nostro calciatore, doveva affidare la squadra ad un giovane allenatore e scelsi lui ai tempi della C1. Le sue imprese ci hanno portato alla prima serie A sotto la mia gestione, nel 1997. Con lui facemmo un bel percorso. Spesso mi dicono di scrivere un libro, ma non basterebbe un libro. Nel caso dovrei dedicare un capitolo a tante persone che sono state protagoniste di piccole imprese".



GAETANO - Infine, un accenno su Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli seguito dall'Empoli: "È un ragazzo che stimiamo e seguiamo molto. Ma il centrocampo non è il reparto che dobbiamo rinforzare. Ma è un calciatore che ci piace molto".