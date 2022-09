Intervistato da La Nazione, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi è tornato a parlare di mercato e del mancato arrivo di Zurkowski dalla Fiorentina.



"Ci siamo rimasti male e il discorso va oltre l'apporto tecnico: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche di più ma non ci sono pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti".