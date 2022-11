La 15a giornata di Serie A si apre oggi con l'anticipo tra Empoli e Cremonese. In quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, la squadra di Zanetti cerca il riscatto dopo il ko di tre giorni fa col Napoli; sono tre le sconfitte nelle ultime cinque partite. La Cremonese di Alvini arriva dal pareggio per 0-0 in casa col Milan - il quarto nelle ultime cinque gare - ma è ancora a caccia del primo successo in campionato, è l'unica squadra a non aver ancora mai trovato i tre punti.



LE SCELTE - Senza Destro, Zanetti sceglie Satriano come unica punta con la conferma di Baldanzi sulla trequarti, insieme a lui ci sarà Bajrami che ha vinto il ballottaggio con Pjaca. A centrocampo turno di riposo per Marin con Grassi al suo posto, l'allenatore lancia Akpa Akpro e in difesa ha preferito Ebuehi a Stojanovic. Alvini dovrà fare ancora a meno di Chiriches, in difesa giocheranno Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili, preferito a Vasquez. Escalante ha vinto il ballottaggio con Castagnetti, fuori Zanimacchia sulla trequarti c'è Buonaiuto. Davanti Dessers con Okereke.



Le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All.: Zanetti.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Escalante, Valeri; Buonaiuto; Okereke, Dessers. All.: Alvini.