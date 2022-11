Massimiliano, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro: "È una partita importantissima, fondamentale."Domani partiremo tutti, poi in base alle situazioni che mi farà presente il nostro staff medico, che è straordinario, deciderò chi giocherà. Mi fido di loro. Sicuramente non ci saranno Radu e Chiriches, mentre Dessers si è allenato, torna disponibile e dovrebbe essere pronto per giocare. Non ho problemi perché so che chiunque scenderà in campo dei ragazzi risponderà presente"."L'Empoli sa fare calcio, è un esempio di grande intelligenza calcistica e di formazione, sappiamo che è una squadra forte. Ma la Cremonese può essere un modello come l'Empoli in futuro, abbiamo grande rispetto per loro e domani ce la giocheremo. In ottica salvezza credo che loro abbiano qualcosa in più come la Salernitana, sono una grande squadra. Sarà una sfida importante"."La Cremonese in classifica è ancora attaccata, siamo tutti uniti. Sicuramente che non abbiamo vinto è un dato di fatto, ma la squadra se la gioca ed è viva. A gennaio si riprenderà e davanti ci saranno cinque mesi con 24 partite e tantissimi punti a disposizione. Ce la giocheremo"."Abbiamo fatto una buona fare difensiva, in precedenza alcuni errori ci sono costati il gol, ma questo fa parte del nostro percorso di crescita. Sicuramente non abbiamo fatto la fase di possesso che abbiamo fatto a Salerno. Ma il processo di crescita passa attraverso questo. Quando abbiamo il possesso dobbiamo gestire meglio la palla. Questa è la strada. Il punto ottenuto con il Milan è già cancellato, quello che conta è solamente la partita di domani sera. Ho visto i ragazzi consapevoli di quello che dovremo affrontare domani".