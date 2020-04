L'Empoli ha deciso di restare vicino ai suoi abbonati over 65 con una splendida iniziativa solidale: il club toscano, come ha fatto sapere tramite il proprio sito, sta consegnando un pacco contenente generi alimentari, prodotti igienizzanti ed un voucher/rimborso che copre la cifra spesa per le partite che avrebbero dovuto vedere allo stadio Castellani. Queste le parole di Rebecca Corsi, vice presidente del club, al Tirreno: “Lo scorso maggio, non una vita fa, siamo retrocessi tra le lacrime a San Siro e quando siamo tornati a Empoli c’erano i nostri tifosi ad aspettare e applaudire la squadra; oggi, in un momento così, ricambiare l’affetto con un piccolo gesto ci è sembrato il minimo che si potesse fare”.