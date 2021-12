Al triplice fischio di Spezia-Empoli, l'attaccante dei toscani Patrick Cutrone ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 del Picco: "Anche oggi abbiamo fatto una grande partita. Non era facile in un campo così, siamo stati bravi tutti. Avrei voluto fare gol, ma sono contento lo stesso del fatto che abbiamo riacciuffato una gara davvero difficile. Stiamo facendo bene tutti, chiunque giochi. Ringraziamo i nostri tifosi, vengono ad ogni trasferta e sono sempre con noi: tutti questi risultati sono soprattutto grazie a loro. Scusate ma non sento, è pieno di maleducati...". (in riferimento ai tifosi liguri che lo insultavano, ndr).