Il terzino dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo parla a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Bologna: "Sappiamo che sarà difficilissimo salvarci, ma finché non arriva l'aritmetica certezza della retrocessione ci dobbiamo credere. Restano quattro partite, dobbiamo continuare a lottare. Convocazione per lo stage in Nazionale? Speravo di arrivarci con uno stato d'animo diverso, ma sono molto contento e orgoglioso di questa chiamata: dopo tanta gavetta ho raggiunto qualcosa di importante e ne vado fiero. Voci di mercato? Sono contento per i rumors, ma prima c'è da finire bene la stagione con l'Empoli: bisogna dare tutto fino alla fine, poi vedremo cosa succederà. Sono comunque onorato dell'interesse di squadre importanti nei miei confronti".