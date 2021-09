Largo successo per l'Empoli di Andreazzoli nella sgambata di oggi contro il Real Forte Querceta: nell'8-2 finale vanno segnalate le doppiette dei nuovi attaccanti Andrea Pinamonti e Patrick Cutrone.





REAL FORTE QUERCETA-EMPOLI 2-8, IL TABELLINO



REAL FORTE QUERCETA (3-4-2-1): Adornato (46’ Citti); Ricci T (83’ Salini), Cintoi (46’ Maccabruni), Bechini (80’ Ricci F.); Centonze (67’ Meucci), Bartolini (80’ Aquilante), Amico, Bertoni (46’ Della Pina); Islamaj (83’ Boselli), Lazzarini (61’ Lazzoni); Di Paola (73’ Gargani). All. Bonuccelli



EMPOLI (4-3-1-2): Furlan (46’ Vicario); Fiamozzi (80’ Boli), Tonelli (80’ Indragoli), Marchizza (73’ Pezzola), Parisi (80’ Morelli); Zurkowski (67’ Ekong), Henderson (80’ Ignacchiti), Bandinelli (46’ Haas); Di Francesco (80’ Rossi), La Mantia (61’ Cutrone), Pinamonti (61’ Mancuso). All. Andreazzoli

A disposizione: Biagini



ARBITRO: Gabriele Fiorillo di Lucca (Lombardi-Della Bartola)

MARCATORI: 3’ (r) La Mantia, 25’ Islamaj, 55’, 58’ Pinamonti, 67’, 85’ Cutrone, 69’ Ekong, 77’ Parisi, 84’ Ignacchiti, 87’ Boselli