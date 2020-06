L’Empoli Football Club comunica che Francesca Papaleo, Giulia Cotrer, Varin Ness, Emily Garnier, Maria Palama e Giorgia De Vecchis non faranno parte della rosa dell'Empoli Ladies nella stagione 2020/2021.



Essendo a fine prestito, fanno ritorno alle rispettive società: Federica Anghileri e Paola Boglioni (Juventus Fc), Alice Lugli (Sassuolo Calcio Femminile) e Flaminia Simonetti (As Roma).



La Presidente Rebecca Corsi ringrazia le calciatrici per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti con la maglia dell’Empoli Ladies, augurando a ciascuna di loro il meglio per il proprio futuro professionale.