L'attaccante dell'Empoli, Ciccio Caputo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Con Antonio Conte abbiamo ripercorso le nostre esperienze a Bari e Siena, mi ha detto di continuare a trascinare la squadra segnando dei gol e credendo nella salvezza. La Fiorentina è il primo scoglio da superare, Chiesa è un fenomeno e Muriel fa sempre gol. Andreazzoli ci ha detto di stare attenti a quei due perché hanno motori Kawasaki. E se non ci fosse Chiesa entrerà in scena il Cholito Simeone, un altro grande bomber".



"Sono stupito dalla nostra classifica, pensavo che ci saremmo salvati senza soffrire più di tanto. In serie A ti condannano al primo errore: abbiamo perso 27 punti da situazioni di vantaggio, credo sia un record irripetibile. Ora siamo morti. Dobbiamo fare tre punti con la Fiorentina o è finito tutto. Udinese e Genoa non sono lontane, noi facciamo la corsa su di loro".



"Rasmussen e Traorè sono ragazzi interessanti. Traorè è addirittura un 2000 e sta facendo benissimo. Però ora anche loro devono avere in testa solo la salvezza dell’Empoli. Se retrocediamo sarà un fallimento per tutti. Il presidente Corsi ci ha promesso un premio speciale in caso di salvezza. Un gesto importante, inatteso. Ma noi per restare in serie A saremmo pronti a pagare qualcosa di tasca nostra. Io ho segnato 15 gol, ho dimostrato di valere la A ma voglio la salvezza. Io resterò comunque in A? Vorrei farlo con l’Empoli".