Davide Frattesi, centrocampista dell’Empoli, decisivo ieri sera nella vittoria sul Perugia, parla del nuovo corso targato Marino: “È stata una gara complicata, ma siamo felici di aver portato a casa questa vittoria, serviva per la squadra, per l'ambiente e per dare quella continuità che ci era mancata all'inizio. Ai punti la vittoria la meritavamo, siamo rimasti compatti anche nei momenti di difficoltà e abbiamo portato a casa ciò che volevamo: il Perugia è stata però una squadra molto fastidiosa. Io sono felice per tutti noi, anche per mister Marino, un tecnico esperto che mette bene in campo la squadra: ci alleniamo come si deve, il tecnico anche in settimana prova molto bene ciò che dobbiamo fare in partita. Questo è stato il salto di qualità fatto. Perugia? Si, ero stato vicino al Perugia, come lo ero stato lo scorso anno prima di andare a ad Ascoli. Ma ho scelto Empoli perché credevo fosse la piazza giusta per maturare ancora in Serie B”.