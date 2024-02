Empoli, Gabriele Guarino in prestito in Serie B

Colpo in difesa per il Modena in Serie B che acquista in prestito fino a fine stagione il giovanissimo difensore centrale. Classe 2004 è cresciuto nel settore giovaniledove ha fatto tutta la trafila e in questa stagione era aggregato alla prima squadra senza però mai aver trovato l'esordio né con Zanetti, né con Andreazzoli e né con Nicola.Difensore centrale puro, elegante, aveva necessità di fare esperienza con il club toscano che non perde il controllo sul suo cartellino.