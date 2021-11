FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo la settimane con le coppe europee torna la Serie A, con l'anticipo del venerdì sera del dodicesimo turno di campionato. Si parte dunque stasera, ore 20.45, con la partita traI toscani hanno vinto due delle ultime cinque partite (con Salernitana e l'ultima, contro il Sassuolo), mentre i liguri sono in difficoltà. Terzultimi in classifica, una sola vittoria in stagione e tre pareggi nelle ultime cinque,ha bisogno di un risultato favorevole per rialzare la testa.Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. AndreazzoliSirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Cambiaso; Galdames, Pandev, Caicedo. All. Ballardini​.