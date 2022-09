Nicolas Haas, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Dazn prima della gara con la Salernitana:



"Sto molto bene, ho già fatto tanti progressi e mi sento meglio fisicamente. Mi servono ancora delle partite per tornare in forma, ma sono contento delle opportunità date dal mister. Sono qua per aiutare la squadra e per quello mi sento molto bene".