L'allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia della partita contro il Chievo: "Dovremo fare una partita di alto livello, per 70 minuti col Genoa abbiamo fatto una buona gara e meritavamo qualcosa in più. Non siamo stati bravi a incidere sugli episodi, sono difetti di gioventù che dobbiamo correggere".



Sul mercato: "Abbiamo dovuto rinunciare a Zajc, ma dovevamo fare un sacrificio per completare altre operazioni. Ha avuto un’offerta importantissima ed era difficile impedirgli di andar via. Questo ci ha consentito comunque di rinforzarci".