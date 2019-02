L'allenatore dell'Empoli, Beppe Iachini ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta per 1-0 nell'anticipo di campionato a Roma contro la Lazio: "Come nelle ultime 5-6 partite, la squadra ha giocato bene, creando i presupposti per far male agli avversari. Ma sbagliamo l'ultimo passaggio e questo in serie A non può accadere. Dietro abbiamo concesso poco, ma un solo errore ha compromesso la gara. Peccato per questo episodio negativo che ci ha condannato, meritavamo di più. Provedel sa di aver sbagliato, c'è poco da dire. Dispiace, c'è grande rammarico. Farias è un attaccante di profondità, si sta alternando con l'altro nuovo arrivo Oberlin. Stiamo recuperando anche La Gumina, dobbiamo affidarci a questi ragazzi per centrare la salvezza. Zajc era un tipo di giocatore diverso. Ce la giocheremo in casa e fuori con tutti".