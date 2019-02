Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 ottenuto in rimonta contro il Chievo: "Abbiamo fatto sempre buone gare, abbiamo commesso qualche ingenuità e questo ci ha compromesso il risultato che i ragazzi potevano portare a casa. La squadra non ha mai mollato, anche sul 2-2 abbiamo avuto chance per segnare e non ci siamo riusciti. Abbiamo tempo per inserire i nuovi e far crescere i giovani che sono al primo anno di A. Oberlin è arrivato solo ieri, gli avevo chiesto alcuni movimenti per aprire la loro difesa, è chiaro che non riusciva sempre a farli. Stavo pensando di sostituirlo, poi Krunic aveva un problema alla mano, aveva dato tutto e ho optato per mettere centimetri in mezzo con Mchedlidze. Il sacrificio di Zajc è stato dettato, al di là dell'offerta importante anche per lui personalmente, per fare altre operazioni, tra queste c'è stata l'opportunità di prendere anche Mevlja che non è riuscita per un transfer che non è stato depositato. Non so se sia saltato, la società si sta muovendo, ci sono valutazioni da fare. Per la Fifa era tesserato, il fax è arrivato con due minuti di ritardo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dobbiamo continuare a lavorare e accelerare il processo di crescita per la conoscenza della categoria".