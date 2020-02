Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, parla a EmpoliChannel.it di La Gumina, ceduto alla Sampdoria a gennaio: "Non lo sento come un fallimento, anche se qui la sua esperienza non è stata del tutto positiva. Però rifarei l’investimento, alla fine avevamo ben tre squadre di A che lo volevano e questo testimonia la stima che tutti hanno di lui".