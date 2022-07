Le squadre di Ligue 1 accendono i riflettori sulla Serie A per rinforzare la difesa. Dopo il trasferimento di Theate dal Bologna al Rennes per più di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Nizza ha messo gli occhi su Mattia Viti dell'Empoli. Centrale classe 2002, l'anno scorso ha debuttato in Serie A totalizzando 22 presenze tra campionato e Coppa Italia. Primi contatti in corso e offerta in arrivo dal club francese.



IN SERIE A - Non è da escludere un inserimento da parte di club italiani, però. Per il centrale dell'Empoli nei mesi scorsi si era interessata la Fiorentina che potrebbe farsi avanti in caso di cessione di Milenkovic, ed era stato seguito con interesse anche dal Milan e Napoli. La società che si era fatta davvero avanti, però, era stata l'Atalanta con un'offerta da 15 milioni rispedita al mittente.