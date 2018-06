Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Radio Crc di Sarri, Paredes e Luperto: "Sarri al Chelsea? Se lo meriterebbe, credo che a Londra possa fare ancora meglio di quanto fatto al Napoli. Luperto ci auguriamo di averlo anche l’anno prossimo, gli garantiremmo 30 partite in A. È al 70/80% delle sue possibilità, può crescere ancora spinto dalla grande applicazione che lo caratterizza. Paredes da noi arrivò come mezzala, poi ci siamo accorti che sarebbe diventato un gran mediano. Giampaolo lo ha messo in quel ruolo e la storia la sapete tutti. Normale che sia appetito da un grande club come il Napoli, quando era con noi lo trattai anche con la Juventus".