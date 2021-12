A pochi minuti dalla sfida con il Napoli, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha fatto il punto sul mercato della squadra: "Al 99,9% non venderemo nessuno dei titolari, speriamo che le voci non disturbino i nostri giocatori. Ci siamo già passati, il primo pensiero deve essere quello di isolarli dai continui discorsi di ipotesi di trasferimento in qualche grande squadra".