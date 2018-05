Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, in cui ha parlato di Miha Zajc, giocatore degli 'Azzurri': "Che Serie A mi aspetto l’anno prossimo? Non abbiamo timori, non voglio peccare di presunzione, ma abbiamo una squadra forte. Uno come Zajc potrebbe già giocare in squadre come Fiorentina e Sampdoria: ci puntiamo molto".