In attacco saranno confermati solamente Chiesa e Simeone, oltre a Thereau che rimane per vincoli contrattuali. La Fiorentina si sbarazzerà dei prestiti biennali di Dias e Falcinelli. Come scrive La Repubblica, i viola punterebbero Manolo Gabbiadini, in uscita dal Southampton: quindici milioni di euro il costo del cartellino, due milioni invece lo stipendio.