L'Empoli sta lavorando per non farsi trovare impreparata ai nastri di partenza della Serie A 2018-19. Uno degli obiettivi dei toscani rimane Gaetano Castrovilli, centrocampista classe '97 di proprietà della Fiorentina che ha militato nella Cremonese: il giovane ha giocato 28 gare nell'ultima Serie B. E' stato bloccato sul nascere l'interesse dell'Atalanta per Rade Krunic: il centrocampista è stato un punto fermo della passata stagione ed al Castellani ci vogliono continuare a puntare. Chi invece lascerà i toscani è Alfredo Donnarumma: l'attaccante interessa al Brescia e la proposta di 2,5 è stata accettata dall'Empoli; adesso manca solo l'accordo tra il giocatore e Cellino.