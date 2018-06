La Fiorentina si avvicina a Pasalic (Chelsea). In mezzo le altre idee sono Soucek (Slavia Praga) e Alex Fernandez (trequartista del Cadice). Diakhate può partire: piace in Turchia.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Empoli si fa sotto per Sottil (Fiorentina) e per Castrovilli (che piace pure a Chievo e Spal).