(calcio d'inizio alle ore 20.45 su Dazn e Sky) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in. Dopo il pareggio di domenica sera a San Siro contro la Juve, i nerazzurri vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per restare a -7 dal Milan primo in classifica., con Lautaro favorito su Dzeko.. Bajrami è in vantaggio su Cutrone per appoggiare in attacco l'ex di turno Pinamonti.EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. (A disp. Ujkani, Tonelli, Viti, Parisi, Fiamozzi, Asllani, Zurkowski, Stulac, Baldanzi, La Mantia, Cutrone, Mancuso). All. Andreazzoli.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Sanchez. (A disp. Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Perisic, Gagliardini, Sensi, Vecino, Calhanoglu, Correa, Dzeko). All. Farris.Arbitro: Chiffi, assistenti: Valeriani e Mastrodonato, Di Martino quarto uomo, Valeri e Galetto al Var.