Empoli-Inter (domenica 23 aprile alle ore 12.30, in diretta streaming su Dazn e in tv su Sky Sport) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Zanetti ha perso per infortunio De Winter, oltre ad Akpa Akpro, per Inzaghi fuori solo il lungodegente Skriniar dopo l'intervento alla schiena.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.



INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.