FORMAZIONI UFFICIALI

Un solo risultato possibile perdopo il ko con la Lazio e il pareggio con la Juventus. Inzaghi non può sbagliare contro la squadra dell'ex Pinamonti, che con i nerazzurri ha perso le ultime sette partite. L'Inter, dopo le polemiche post Juve, riparte conpanchina come previsto per Dzeko. Il Toro, a secco da tre gare, vuole tornare al gol.L’Empoli ha vinto solo tre delle 26 sfide di Serie A contro l’Inter (la più recente nell’aprile 2006, 1-0 con Luigi Cagni in panchina). L’Inter ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei trasferte di campionato contro l’Empoli. L’Inter non ha tenuto la porta inviolata in nessuno dei primi cinque incontri esterni stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12. Andrea, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ha fatto il suo esordio in A con i nerazzurri (febbraio 2017 proprio contro l’Empoli): insieme a Patrikè uno degli unici due giocatori italiani nati dopo il 1998 ad aver già messo a referto almeno 14 gol in Serie A. Edinha segnato tre reti nelle ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli, dopo che era rimasto a secco di gol nelle due precedenti.: (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti​.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Sanchez.