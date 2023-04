Tolti i panni da top 4 europea, è già tempo per l’Inter di rituffarsi nel campionato e nella serrata lotta per un posto nella prossima Champions. La squadra di Inzaghi fa visita all’Empoli, al Castellani, nel lunch match della 31esima giornata di Serie A. Una gara che i nerazzurri non possono sbagliare per non staccarsi ulteriormente dal treno guidato dalla Lazio che, perdendo col Torino, ha rimescolato le carte. Lukaku e compagni cercheranno la rivincita dopo il ko interno dell’andata. Calcio d’inizio alle 12:30.



PRECEDENTI - Il bilancio tra le due formazioni è chiaro con quattro successi dei toscani, tre pareggi e ventidue per i milanesi. L’Inter però non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato e fatica a trovare la rete. È la squadra che ha effettuato più tiri che non hanno centrato lo specchio della porta nei cinque grandi campionati europei 2022/23, 218; inoltre, nel nuovo anno solare, solo Valencia (4.4%) e Chelsea (5.1%) hanno registrato una percentuale realizzativa più bassa dei nerazzurri (5.2%). A cavallo tra la qualificazione contro il Benfica e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve, un impegno contro una squadra che credeva di essere tranquilla ma il cui girone di ritorno sta preoccupando Zanetti. Con il Verona ormai negli specchietti dello Spezia, tocca tornare a correre per ogni candidata alla retrocessione.