: abbandonato a se stesso.lotta come un leone, forse è l'unico a farlo per davvero.: si divora un gol, fa un fallo su Vicario che disinnesca il flipper post-traversa di Milik, comanda una difesa che fa acqua da tutte le parti.il prolungamento è scattato all'andata con il Siviglia, il rendimento resta inspiegabilmente basso. Imbarazzante in occasione del terzo gol dell'Empoli (18' st: entra che non c'è più partita).scaraventato nella serata sbagliata in campo, Juve assente e lui inevitabilmente fuori contesto (1' stci prova di puro nervo, dai e dai trova un gol che per lui significa qualcosa di importante, il primo in un campionato maledetto)fuori posizione, fuori giri, fuori partita. Al netto di tutto sarebbe stato meglio puntare su qualche vecchio lupo di mare (1' stprova a mettere ordine, ma c'è poco da fare).in balia degli eventi, come tutti (13' stai titoli di coda, si nasconde quando dovrebbe solo farsi vedere).: meno peggio degli altri, niente di più.da tempo con il serbatoio scarico.anche sfortunato, colpisce subito la traversa che avrebbe cambiato senso alla partita, dà il via alla saga degli orrori con quel fallo da rigore da matita blu (13' stsi perde nel traffico).impalpabile, dovrebbe essere il fulcro della Juve di oggi e domani, in realtà si è perso e non si trova più.All.la sentenza nel giorno della partita, arrivata con la squadra già in campo, è un fattore assurdo e impossibile da assimilare con disinvoltura. Ma la Juve di Empoli è qualcosa che va al di là del bene e del male, in ogni caso i bianconeri sapevano di dover vincere tutte le partite rimaste invece è tutto imploso. Tra vicende extra-campo, dinamiche di spogliatoio, faide in società.: a fine primo tempo sventa una possibile palla gol arpionando letteralmente il pallone dai piedi di Vlahovic, non è perfetto sul tiro di Chiesa che accorcia il punteggio.: disinnesca completamente Kostic.: il gol impreziosire una prova difensiva praticamente perfetta.: una colonna in mezzo alla difesa, duella con Vlahovic uscendone spesso vincitore: si prende qualche rischio di troppo, ma quando parte sulla fascia tenerlo è un problema.7,5: il suo dinamismo fa la differenza di fronte al compassato centrocampo bianconero, l’assist per il 3-0 di Caputo è un concentrato di forza e caparbietà.: governa il centrocampo con assoluta disinvoltura, preciso in tuti i disimpegni.: gioca una partita di grande applicazione difensiva, senza concedersi troppe sortite offensive.(Dal 23’ st: mette il piede sul rinvio di Kean che si trasforma in un assist per il poker firmato da Piccoli).: gioca con intelligenza e disinvoltura ogni pallone, sicuri che sia un 2003?(Dal 34’ st).: glaciale dal dischetto, trasforma nel 3-0 il prezioso assist confezionato da Akpa Akpro.: meno in palla del solito, dà comunque il suo contributo alla manovra offensiva muovendosi in continuazione su tutto il fronte offensivo.(Dal 34’ st).: la sua intuizione tattica, con Akpa spostato sulla fascia e Fazzini sulla trequarti, manda in tilt l’undici di Allegri. Un mese fa c’era il timore che questa squadra non riuscisse a salvarsi, oggi certifica un traguardo prestigioso con una notte da sogno. E non è ancora finita. Fenomeno.