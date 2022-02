EMPOLI: pronti via è subito miracoloso su Zakaria, può obiettivamente poco sulle altre marcature avversarie.: in ritardo su Rabiot in occasione del vantaggio juventino, si propone con continuità dall’altra parte del campo.(Dal 39’ st).: sgomita, prima con Kean poi con Morata, ma spesso va in difficoltà.: si perde Kean sul primo gol bianconero, si fa bruciare da Vlahovic sul 3-1.: ha buone qualità, ma forse pecca un po’ di decisione e convinzione in entrambe le fasi.(Dal 25’ st: entra e cambia la partita. I pericoli per la Juventus arrivano tutti dalla sua parte, compresa l’azione che porta al gol dell’illusorio 2-3).: poche idee e molti palloni persi.(Dal 25’ st: il suo ingresso non si nota, impalpabile).: regala ad Arthur la palla che dà il là al 2-1 di Vlahovic.: solita prova di grande sostanza in mezzo al campo, segna un gol, purtroppo per l’Empoli inutile, da rapinatore dell’area di rigore.: limitato bene dai centrocampisti avversari, ci si ricorda di lui solo per la punizione che finisce sulla traversa dopo una doppia deviazione.(Dal 39’).: sempre bravo nel liberarsi tra le linee avversarie, col palla tra i piedi però è poco concreto.(Dal 25’ st: il suo ingresso accende la speranza di una clamorosa rimonta. Segna da bomber il gol del 2-3 e lotta su tutti i palloni aerei).: si muove molto ma non è mai pericoloso, poco preciso anche negli appoggi.: i cambi li fa giusti, ma forse arrivano in ritardo. L’Empoli non è più brillante e la lunga astinenza dai tre punti lo conferma, gli errori individuali in difesa pesano come macigni.JUVENTUS: momento particolare per lui, ma quando inizia la partita può isolarsi da tutto. Non mancano le responsabilità sul secondo gol dell'Empoli.sempre più leader, si fa sentire quando serve anche se partecipa alla dormita collettiva sul primo gol.: Zurkowski beffa lui più che di tutti, parziale riscatto il salvataggio sulla linea che spinge il pallone calciato da Bajrami sulla traversa appena prima del 2-3 di Lamantia.: sbaglia poco anche se l'Empoli segna due gol.: dà qualità in fase di spinta, dalla sua parte tutto sommato non si sfonda.sbaglia tanto, attraversa un evidente calo di forma ma non può proprio fermarsi. Si rende comunque decisivo con l'assist per Vlahovic e quel pizzico di malizia nei momenti chiave.si divora un gol in avvio, poi si ferma allungando l'elenco già infinito di indisponibili.(37' ptdoppio regista più che mezzala, anche lui non è più brillante come a inizio stagione, riesce in ogni caso a fornire il suo contributo alla causa).cala alla distanza dopo una prestazione in cui cerca di dettare i tempi di gioco in ogni occasione.i passaggi a vuoto ci sono sempre, i lampi come quelli dell'assist per Kean fanno aumentare i dubbi sul perché sia così discontinuo anche all'interno della stessa partita.: fa quello che vuole contro la difesa dell'Empoli, se solo riuscisse ad avere qualche pallone buono in più forse segnerebbe ancora. Bello il primo gol, meraviglioso il controllo prima del cucchiaino che vale il tris. L'esultanza dopo il fallo conquistato a tempo scaduto dice anche di più su quanto sia perfetto per la Juve.stavolta non fallisce l'opportunità che gli concede Allegri, l'abbraccio al momento della sostituzione parla chiaro. Un gol che premia tanto movimento.(17' st: appena in tempo per servire un bell'assist a Vlahovic).All.fa quel che può con ciò che rimane, si ferma pure Zakaria. Chiedergli di dare spazio ai giovani è qualcosa che non prevede il copione, non l'ha mai fatto, badare al sodo è la specialità della casa.