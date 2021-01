Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato tutti i numeri della Juve Women di Rita Guarino in preparazione alla sfida di Coppa Italia contro l'Empoli:



"STESSO TORNEO, STESSA AVVERSARIA - La Juve Women ha affrontato l'Empoli nella Coppa Italia della scorsa stagione, ai quarti di finale. All'andata vinsero le bianconere 6-0 mentre il ritorno non si disputò poiché la competizione fu annullata per lo scoppio della pandemia di coronavirus.



TRIPLA STASKOVA - La torreggiante attaccante ceca ha messo a segno la sua ultima tripletta in bianconero proprio contro l'Empoli in quel 6-0 di Coppa Italia; a realizzare gli altri gol durono Gama, Zamanian e Sembrant.



COSTANTEMENTE AI QUARTI - Le ragazze di coach Guarino si sono sempre qualificate per i quarti di Coppa Italia: nel 2017-2018 furono eliminate dal Brescia, mentre la stagione successiva eliminarono il Tavagnacco e poi andarono a vincere il torneo.



RETI GONFIATE - Le bianconere hanno segnato in tutto 9 gol nelle due gare giocate in questa edizione di Coppa Italia (contro Pink Bari e Pomigliano) con Bonansea, Zamanian e Alves con due gol a testa. Reti subite: solo 2.



CHE INIZIO DI 2021! - La Juve Women ha vinto tutte le 5 partite giocate finora nel nuovo anno, segnando 17 gol e incassandone appena 2"