Empoli-Juventus (lunedì 22 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Zanetti deve fare a meno dei giovani Baldanzi e De Winter, quest'ultimo di proprietà dei bianconeri che si ritrovano di fronte l'ex di turno Pjaca. Oltre agli squalificati Danilo e Cuadrado, Allegri non può contare sugli infortunati Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Pogba e Kaio Jorge.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Pjaca, Caputo, Cambiaghi.



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Chiesa; Vlahovic.