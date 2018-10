La prima squadra dell'Empoli ha battuto 2-1 la Primavera nella partita di allenamento che si è giocata questo pomeriggio al Castellani grazie al gol di La Gumina e l'autorete di Matteucci (Matteoni in gol per la Primavera).



IL TABELLINO:



EMPOLI PRIMA SQUADRA (4-3-1-2): Provedel (1´st Fulignati); Untersee, Marcjanik, Bittante, Pasqual; Riccioni (1´st Lenzi) Capezzi, Traore; Ucan; La Gumina, Ekong (1´st Gjini). All. Andreazzoli.



EMPOLI PRIMAVERA(4-4-2): Terracciano (1´st Provedel), Matteucci (1´st Lattanzi), Canestrelli (1´st Donati), Becagli (20´st Folino), Ricchi; Perretta, Belardinelli, Viligiardi, Bozhanaj; Seriani (1´st Milani), Bertolini (1´st Matteoni).



MARCATORI: 25' Matteucci (aut), 20' st La Gumina, 28' st Matteoni.