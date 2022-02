L'attaccante dell'Empoli Andrea La Mantia ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus:



"L'intervento di De Ligt ai miei danni? Non l'ho rivisto. Il contatto l'ho sentito. Non so se ha preso prima la palla ma a me ha preso. L'arbitro ha detto che l'hanno rivisto e l'hanno valutata così. Sconfitte? Penso che bisogna preoccuparsi quando una squadra è piatta, non crea e non reagisce. Non arrivano le vittorie ma questo atteggiamento alla lunga ci premierà".